انت الان تتابع خبر القبض على عشرات المتهمين وتدمير وكرين للإرهابيين في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت القطعات بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، اليوم الأحد، في مختلف مناطق قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات ديالى".وأضاف: "تمكنت القطعات من إلقاء القبض على (٣٠) متهماً بمواد قانونية مختلفة و(٣) آخرين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) وضبط عبوتين ناسفتين ومصادرة ( ٢٤ ) دراجة نارية مخالفة و( ١٤) عجلة مخالفة وكمية من حديد (السكراب) كما تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين".