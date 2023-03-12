شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش بـ"مشروعات النواب" حول قيمة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول حقوق الانتفاع من أصحاب عربات الطعام .

وأقترح النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة البرلمانية، إجراء تعديل على نص قانون عربات الطعام المتنقلة والمطبق حاليا من خلال تحصيل حق انتفاع من صاحب عربة الطعام، وذلك بعيدا عن الترخيص الصادر لمزاولة النشاط .

طرح النائب محمد مرعى تساؤلا لمسؤول وزارة التنمية المحلية حول أحقية السماح للجهات الإدارية تحصيل حق انتفاع منفصل عن الترخيص للعربة المتنقلة للطعام، لافتا إلى أن العلة من ذلك هو أمكانية الفصل بين حق الترخيص وحق الاستغلال .

وطالب رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب بوضع ضوابط لحق الانتفاع فى الأماكن المميزة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: هذه الأماكن لها وضع خاص.

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وقال النائب محمد مرعى: إذا قام صاحب أرض بايجار مساحة داخل أرضه، لعربات الطعام المتنقله، يلزم فقط بالرخيص ولا يدفع رسوم حق ارتفاع.

مبينا إلي أنه يريد فتح الباب أمام الأفراد للقيام بمشروع خاص بهم .

وقالت هاله أبو السعد، إننا يجب أن نغير فكر الحكومة، وأن نفكر فى الأمر بفكر اقتصادى بهدف توفير فرص عمل للشباب مما يرفع كن على كاهل الدولة اعباء التشغيل .

وأستطردت "أبو السعد"، قائلة: لا يجب تحميل الشباب مبالغ كثيرة لآن ذلك يفرغ الهدف من القانون.

واقترح مرعى أن يكون رسوم الترخيص 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه حد أقصى لحق الاستغلال .

وقال مسؤول المجتمعات العمرانية، إن حق الاستغلال يختلف من مكان لآخر حسب تميز المكان فى الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية .

وانتهى النقاش بأن يكون رسوم الترخيص لعربات الطعام 3 الأف جنيه، و7 الأف كحق استغلال سنويا، فى الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية.