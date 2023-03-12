شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المسروقات الخاصة بفيلا محمد صلاح.. خسائر كبيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أنه تم التقدم ببلاغ رسمي صباح اليوم، يفيد بتعرض فيلا النجم المصري محمد صلاح فى التجمع الأول بالقاهرة للسرقة، حيث تم الكشف على أن الفيلا تحتوي على بعض الأجهزة الباهظة التى تم سرقتها.

ولم يتعرض أي من أقارب صلاح أو أسرته للأذي، خاصة أن الفيلا كانت مغلقة ولا يسكن بها أحد، ولكن البلاغ جاء من مشاهدة أحد أقارب اللاعب للواقعة من فتح الأبواب الخاصة بفيلا الفرعون المصري، ليتم الكشف أنه تم سرقتها.

وجاءت ضمن قائمة المسرقات الخاصة باللاعب، درع احسن لاعب فى إفريقيا، والذي حصده اللاعب فى الموسم قبل الماضي، بجانب ثلاثة رسيفرات وثلاثة شاشات آخري، إضافة إلى خمس أحذية للمباريات، كما تحصل السارق على مبلغ مالي كبير.



صلاح يلجأ لمقاضاة السارق

وبالفعل طالب النجم المصري بمقاضاة السارق بعد معرفته، من اجل إستعادة المسروقات الخاصة باللاعب، نظرا لأهميتها الشديدة للاعب، والتى تمتلك أحدي أهم الجوائز الفردية للاعب.

حيث تسعي الجهات المعنية برصد السارق فى أسرع وقت، لإحتواء غضب النجم المصري، وعائلته المقيمة فى القاهرة.