شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ اللواء رؤوف السيد على تجديد الثقة به رئيسا للحزب لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بتجديد الثقه به رئيسا لحزب الحركة الوطنية لدورة جديدة".

وخلال كلمة له فى مؤتمر حزب الحركة الوطنية، أشاد النائب تيسير مطر بدور اللواء رؤوف السيد فى قيادة حزب الحركة الوطنية، وإثراء الحياة الحزبية ودوره فى تحالف الأحزاب المصرية".

ووجه النائب تيسير مطر رسالة تقدير لجميع أعضاء حزب الحركة الوطنية على تجديد الثقة باللواء رؤوف السيد، متمنيا له التوفيق والنجاح في قيادة حزب الحركة الوطنية لدورة جديدة".

وأكد النائب "مطر" أننا كأحزاب سياسية نقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل قوة وندعمه فى قيادة مصر".