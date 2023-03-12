شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": عقد اجتماع مشترك مع الحكومة لتحديد سعر توريد "بنجر السكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، عبد الحميد دمرداش، عامر الشوربجى، محمد سعد الصمودى، وعلى أحمد على، بشأن إعادة النظر فى سعر استلام محصول بنجر السكر من الزراع ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل الهامة، التى نعتمد عليها فى إنتاج السكر، مضيفا: "وكان للجنة الزراعة دور فى رفع أسعار قصب السكر، وكذلك سعر بنجر السكر، إلا أن المتغيرات الأخيرة دعت اللجنة لبحث سعر البنجر مرة أخرى".

وأعلن الحصرى، خلال كلمته، أنه عقب اجتماع اللجنة الماضى لمناقشة طلبات الإحاطة، تم التواصل مع الحكومة، وكان هناك لقاء مع وزير التموين أمس، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع شركات بنجر السكر للنظر فى سعر محصول بنجر السكر.

وأضاف الحصرى: "هدفنا فى النهاية تحقيق المصلحة العامة، والتوازن بين المصالح المشتركة بين كل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف زراعة بنجر السكر، وفى نفس الوقت ارتفاع عائد محصول القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمان أردب القمح بـ1250 جنيها وسط توقعات بزيادته".

وأوضح الحصرى، أنه وفقا لذلك الأمر، يكون عائد فدان القمح بنحو 26 ألف جنيه، مقارنة بعائد فدان بنجر السكر الذى لا يتعدى 18 ألف بالإضافة لارتفاع تكلفته، مضيفا: "نريد التوازن، حتى لا يتوقف المزارعين عن زراعة بنجر السكر، وبالتالى تتعطل الطاقات فى قطاع الصناعة المرتبطة ببنجر السكر".

وتابع الحصرى: "لسنا فى صراع، ولكن نريد توفيق الأوضاع والمصالح المشتركة فى منظومة بنجر السكر".

وطالب ممثلى شركات بنجر السكر، بتسهيل إجراءات التمويل والحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% وكذلك إعادة النظر فى أسعار الطاقة.

واقترح محمد يوسف، ممثل البنك الزراعى، أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لتوجيه دعم للفلاح والزراعة فى هذا القطاع من خلال البنك بحيث تتحمل وزارة المالية فرق فى سعر الفائدة، ليتمكن البنك من توفير التمويل اللازم للشركات.

وأوصت اللجنة برئاسة هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالتنسيق والعرض على وزارة المالية لدراسة مقترح تمويل الشركات من خلال البنك الزراعى، لدعم منظومة بنجر السكر.

وأعلن هشام الحصرى، عن أن اللجنة ستشارك فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لبحث سعر توريد بنجر السكر.