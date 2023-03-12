شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة فولهام بالبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي فولهام، في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي أرسنال نظيره فولهام، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، سالابيا، جابرييل، ألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ليرونالردو تروسارد، جابرييل مارتينللي.

ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز ومواصلة الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي يسعى لتحقيق لقبه بعد فترة غياب طويلة.