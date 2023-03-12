شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، أنتوني.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فوتر فيجورست، جادون سانشو.

وكان يونايتد حقق فوزًا كبيرًا أمام ريال بيتيس، برباعية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.