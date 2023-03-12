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ريال مدريد: سنشارك في التحقيقات بفساد برشلونة إذا منح القاضي الإذن

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450097-638142234748900323.png

2023-03-12 | 14:08

ريال مدريد: سنشارك في التحقيقات بفساد برشلونة إذا منح القاضي الإذن

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أكد نادي ريال مدريد، اليوم الاحد، انه سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة، بالفساد في قضية دفع أموال لأحد مسؤولي التحكيم.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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