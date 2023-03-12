ريال مدريد: سنشارك في التحقيقات بفساد برشلونة إذا منح القاضي الإذن

أكد نادي ريال مدريد، اليوم الاحد، انه سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة، بالفساد في قضية دفع أموال لأحد مسؤولي التحكيم.