- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر ريال مدريد: سنشارك في التحقيقات بفساد برشلونة إذا منح القاضي الإذن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450097-638142234748900323.png
2023-03-12 | 14:08
المصدر:
408 مشاهدة
أكد نادي ريال مدريد، اليوم الاحد، انه سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة، بالفساد في قضية دفع أموال لأحد مسؤولي التحكيم.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا