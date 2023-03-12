شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش إنشاء مشروع صوب زراعية بصحراء الجيزة.. والحكومة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالظهير الصحراوي بمركز الصف بمحافظة الجيزة ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية (المشروع القومي للصوبات الزراعية).

وأكدت النائبة أسماء الجمال في طلب الإحاطة، أهمية التوسع في مشروعات الصوب الزراعية، وذلك لتوفير الاحتياجات من بعض المحاصيل، مشيرة إلى الاهتمام الكبير بذلك المشروع من جانب القيادة السياسية.

ومن جانبه، قال الدكتور مسعد قطب رئيس الإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن مشروعات الصوب الزراعية بدأت من خلال منح يابانية، حيث تم إستخدام نحو سبعة آلاف فدان، ثم جاءت مبادرة الرئيس لإنشاء مائة ألف صوبة.

وأضاف قطب خلال كلمته، غير متاح لدينا حاليا إضافة أي صوب زراعية جديدة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الاستثمار في الصوب.

وتابع، نسعى لتقييم التجربة أولا، ثم دراسة الموقف من مشروعات الصوب المستقبلية.