شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لنظيره الهندى: العلاقات بين البلدين تاريخية ونتطلع لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بنظيره الهندى على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقدة حاليًا فى مملكة البحرين.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها بالهند، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا إلى الهند، والتى تُعد انعكاسًا واضحًا لخصوصية العلاقات المصرية - الهندية، بما تمخضت عنه من رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على التطلع لتعزيز التعاون البرلمانى المصرى - الهندي.

وخلال اللقاء أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره التام للتعاون الناجح بين مصر والهند فى المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، كما تناول التحديات الإقليمية التى تواجهها دول المنطقة خاصة فى ظل تزايد موجات التطرف والإرهاب، مستعرضًا الجهود المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضًا أوجه التعاون المصرى مع الدول الصديقة فى مواجهة تلك التحديات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الهندى عن اعتزازه بهذا اللقاء مؤكدًا على أنه يحمل مشاعر الصداقة التى يكنها الشعب الهندى للشعب المصرى الصديق، كما أعرب رئيس مجلس النواب الهندى عن تقديره التام لحالة الزخم الإيجابى التى تشهدها العلاقات المصرية الهندية، مشيدًا بالزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا إلى الهند، والتى فتحت آفاق واسعة من التعاون المصرى - الهندى فى شتى المجالات فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.