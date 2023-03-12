شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البرلمان الأوروبى يؤكد التقدم الملحوظ فى ملف حقوق الإنسان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب طارق رضوان، صباح اليوم الأحد، لقاء مع توماس زيديشوفيسكى نائب البرلمان الأوروبي، وتناول اللقاء - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم - العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات على كافة الأصعدة، واستعداد مصر لتكثيف التعاون على كافة المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة المصرية تعد الشريك الأمثل ولها تعاون مشترك مع كافة دول البرلمان الأوروبي، والتي تعد قصة نجاح على المستوى البرلماني.

من جانبة، أكد النائب طارق رضوان، أن ملف الهجرة الغير شرعية يعد نقطة تحول في علاقة الدولة المصرية بأوروبا، مشيرا إلي أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تضمنته من التزامات لخمسة أعوام قادمة، بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موكداً أن دور البرلمان هو متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن التحدى الأكبر استقبال الدولة المصرية لعشرة ملايين لاجئ يتمتعوا بنفس حقوق المواطن المصرى وبدون تلقى أى دعم مادى من الخارج.

بدوره، أعرب توماس عن سعادته بذلك اللقاء، وإن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، والتأكيد على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان بمصر، وأنه يجب أن يتم استيعاب الثقافة المصرية والحياة المصرية قبل أخذ أي انطباع.