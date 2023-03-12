انت الان تتابع خبر الملقب بـ"حمودي حمد".. كمين محكم يطيح بأحد المهربين بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بملاحقة المجرمين وبسط النفوذ الأمني في محافظة ديالى، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني واحدة من العمليات النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المهربين في محافظة ديالى المعروف باسم (حمودي حمد) والمتهم بإدارة شبكة إجرامية تقوم بتهريب الأدوية منتهية الصلاحية والأموال والمشتقات النفطية، فضلاً عن قضايا تخريب تمس الإقتصاد الوطني وتهدد السلم المجتمعي".وأضاف البيان أن "ذلك جرى بعد أن تم استحصال الموافقات القضائية وفقاً للمادة (٣٩) والتنسيق بين مفارز الجهاز في محافظتي بغداد وديالى ومتابعة تحركات المتهم بين المحافظتين ليتم على إثرها نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقاله في بغداد وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القانونية لينال جزاءه العادل".