انت الان تتابع خبر تعرفي على طريقة عمل مزيل مكياج طبيعي في المنزل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - مزيل مكياج طبيعي للبشرة الدهنية

المكونات:

- 20 مل من ماء الورد

- 10 مل من زيت الزيتون

- 5 مل من زيت فيتامين E

- 5 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.



- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف، يفضل استخدام قطنة للشق الأيمن من وجوههم وأخرى للشق الأيسر لضمان عدم انتقال البكتيريا.

- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الجافة

- 20 مل من الماء النقي أو ماء الورد

- 10 مل من زيت الأرجان

- 5 مل من زيت فيتامين E

- 5 قطرات من زيت الجلسرين

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.

- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.

- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف.

- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الحساسة

المكونات:

- ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبي

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اللوز الحلو أو زيت الزيتون

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي به في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.

- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.

- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف

