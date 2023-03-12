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تعرفي على طريقة عمل مزيل مكياج طبيعي في المنزل

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بغداد - ياسين صفوان - - مزيل مكياج طبيعي للبشرة الدهنية

المكونات:
- 20 مل من ماء الورد
- 10 مل من زيت الزيتون
- 5 مل من زيت فيتامين E
- 5 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.

- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف، يفضل استخدام قطنة للشق الأيمن من وجوههم وأخرى للشق الأيسر لضمان عدم انتقال البكتيريا.

- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الجافة

- 20 مل من الماء النقي أو ماء الورد

- 10 مل من زيت الأرجان

- 5 مل من زيت فيتامين E

- 5 قطرات من زيت الجلسرين

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.
- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف.

- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الحساسة
المكونات:

- ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبي
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اللوز الحلو أو زيت الزيتون
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد
طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي به في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.
- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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