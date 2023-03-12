انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر بيع الدولار 157,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر بيع الدولار 157,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 156,750 لكل 100 دولار



في الجنوب

سعر بيع الدولار 157,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 156,750 لكل 100 دولار

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

