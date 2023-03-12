شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد أنه يجب إصلاح المالية العامة قبل خفض الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت اليوم الأحد، إنه يرغب في خفض الضرائب على المدى الطويل، لكنه أشار مجددًا إلى أنه لن يتخذ أي خطوات كبيرة في هذا الشأن في بيان الموازنة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال لشبكة سكاي نيوز: إن "أي حكومة من حزب المحافظين ستخفض الضرائب كلما أمكننا ذلك، لكن أموالنا لن تنفد. سنكون مسؤولين عن المالية العامة".

ومن المقرر أن يعلن هانت عن خطة للضرائب والإنفاق في البرلمان يوم الأربعاء المقبل. وتولى هانت منصبه في أكتوبر(تشرين الأول) العام الماضي حاملًا على عاتقه مهمة وقف تراجع سوق السندات الناجم عن خطط خفض الضرائب غير الممولة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.



وسيحدد في بيانه التدابير التي يأمل في أن تسرع وتيرة النمو الاقتصادي البطيئة في بريطانيا، بما في ذلك سبل جذب المزيد من القوى العاملة إلى سوق العمل.

وقال هانت لشبكة سكاي إنه يرغب في إزالة العوائق التي تحول دون عودة أشخاص في بريطانيا إلى العمل بدلًا من ملء الوظائف الشاغرة من خلال الهجرة الوافدة، وأضاف أنه يهدف أيضًا لتشجيع الاستثمار من جانب الشركات لزيادة الإنتاجية، حتى مع استمرار تركيزه على معالجة النقص في المالية العامة.

وتابع "ما ستعلمونه أيضًا يوم الأربعاء أن لدينا خطة لمعالجة أكبر المشاكل التي نواجهها كدولة سواء نقص الاستثمار أو ما إذا كانت الشركات غير قادرة على التوظيف".