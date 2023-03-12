شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تواصل إرسال المساعدات إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كثفت دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا، بإرسال المساعدات التي أصبحت جوًا وبحرًا، مع وصول أول سفينة إغاثية إلى مرفأ اللاذقية اليوم الأحد.

وحملت سفينة المساعدات الإماراتية 37500 طرد تحتوي على ألف طن من المواد الإغاثية، لتكون أول مساعدات ترسلها الإمارات بحرًا لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا منذ بداية الأزمة.



ولليوم الـ35 على التوالي، تستمر الإمارات في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2".



وبلغ عدد الطائرات المرسلة من الإمارات إلى سوريا وتركيا 215 طائرة شحن حملت 5975 طنًا من المواد الإغاثية حتى يوم أمس السبت.