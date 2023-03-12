شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية" جوزيف بوريل" يدعو للضغط على روسيا لتمديد مبادرة نقل الحبوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، إنه يتعين العمل معًا للضغط على روسيا لتمديد مبادرة نقل الحبوب في البحر الأسود التي تنتهي في 18 مارس (آذار) المقبل، وتنفيذها بحسن نية.

وقال بوريل: "يمتد تأثير الحرب في أوكرانيا إلى ما وراء الحدود الأوروبية، أدى الاستخدام العسكري للطاقة والحبوب من قبل روسيا إلى إفقار العديد من البلدان النامية وتهديد سكانها".



وأضاف "نحن نعمل على الحد من تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي، أتاحت أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو (أيار) 2022 تصدير 25 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية"، وفق ما صرح لصحيفة " الخبر" الجزائرية.