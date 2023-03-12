شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تؤكد أن التوصل لمنشأ كورونا واجب أخلاقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات. وتنفي بكين صحة ذلك التقدير.



وقال غيبريسوس في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت: "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل، وواجبًا أخلاقيًا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

وجاءت تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة" لأول مرة على تفشي المرض عالميًا.