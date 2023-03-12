«رموها قرب منزلي».. الكاظمي يكشف مفاجآت صادمة بشأن جثة صدام حسين

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عن مفاجأة صادمة بشأن جثة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الكاظمي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرت اليوم الأحد، إنه "شاهد جثة صدام حسين، مرمية بين منزله ومنزل نوري المالكي، في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بعد أن تم إعدامه على يد السلطات العراقية."

وأوضح رئيس الوزراء العراقي السابق أنه رأى حينها مجموعة من الحرس متجمعين، فطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت، مؤكدا أنه رفض حينها هذا العمل.

وأضاف: "أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل نوري المالكي، لكن الأخير أمر ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام)، فاستلموها ثم دفنت في مدينة تكريت".

وتابع مصطفى الكاظمي: "بعد 2012 عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة تم نبش قبر صدام، ما أدى إلى نقل الجثة لمكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده".

وكان صدام حسين قد دفن داخل قاعة استقبال كان قد بناها هو نفسه في بلدة العوجة من دون ضجة.

وصار قبره "مزارا لأهل قريته وأقربائه حتى للرحلات المدرسية وبعض الشعراء الذين كانوا يأتون ويلقون قصائد في رثائه"، وذلك قبل عمليات التدمير والنبش التي لحقت بالموقع في السنوات التالية.