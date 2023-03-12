لجنة المشروعات بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إننا نحتاج لمليون فرصة عمل سنويا وهو الأمر الذى يستدعى افكار خارج الصندوق.

وأشار إلى أن القانون القديم الصادر فى 2018 لم يفعل بالشكل الكافى فى المحافظات لذا كانت مفارقة التعديل تفعيله والتشهير على الشباب، مؤكدا أنه فى القانون القديم كان يحق للجمعيات الأهلية التى بها نشاط مشروعات أن يحق لها عمل وحدات طعام متنقلة كل هذا غير مفعل فى القانون.

وأوضح "مرعي" أن تكلفة المشروع عربة الطعام المتنقلة كان انطلق 10 آلاف جنيه الآن زادت التكاليف بشكل كبير وهذا يلزم جهة تمويل، مضيفا أنه يتم منح أصحاب عربات الطعام المتنقلة مميزات القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة حيث يحوى حوافز كثيرة جدا، وكذلك أن يكون هوية بصرية خاصة بكل محافظة لكل عربة بوحدات الطعام المتنقلة".