"زراعة النواب" توصى بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم بمحافظة الدقهلية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوى، بشأن تأثر المحاصيل الزراعية بسبب انتشار مكامير الفحم داخل الأراضى الزراعية بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، فضلًا عن تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إزالتها.

استعرض النائب أشرف الشبراوى صور مكامير الفحم التى تؤثر على السكان، مشيرا إلى أن هذه المكامير تؤثر بنسبة 70% على محاصيل زراعية،

وأضاف: "محافظة الدقهلية لم تزيل أى مكامير مطالبا بحملة مكبرة ويتم إزالتها" متسائلا ما هى الأسباب وراء عدم إزالة هذه المكامير حتى الآن.

بدوره عقب مدير عام البئية بمحافظة الدقهلية، قائلا:" مشكلة المكامير تواجهنا بشكل كبير ويوجد فى الدقهلية ما يقرب من 264 مكمورة.

وتابع:" المكمورة ليس سهلا إزالتها والمحافظة تقوم بالعمل على إزالة جميع المكامير المخالفة مشيرا إلى وجود 10 مكامير مرخصة.

فيما قال طارق صلاح مدير وزارة الزراعة بالدقهلية جارى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المكامير المخالفة.

بدوره قال ممثل وزارة البيئة أن مشكلة المكامير موجودة بشكل عشوائى وتعمل بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن وزارة البيئة قدمت خطة لمجلس الوزراء للتطوير وتحسين المكامير وتطويرها وتوافقها مع البيئة.

وأشار إلى أن مصر رقم 11 فى تصدير الفحم النباتى الذى يجذب العملة الصعبة، موضحا أن هناك أصحاب مكامير ليس لديهم مصداقية فى تطوير أوضاعها.

ونهاية المناقشة أوصت اللجنة بحملة مكبرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة والداخلية وإزالة مكامير الفحم فى الدقهلية والإفادة بنتائج الحملة على لجنة الزراعة.

كما أوصت العرض على مجلس الوزراء تقنين أوضاع مكامير الفحم لتكون على حدود القرى بعيدا عن النيل.