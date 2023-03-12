شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبكين مبشر للغاية.. ومصر تمتلك بنية تحتية مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التحرك المصرى على المستوى الخارجى يسير بثقل وتوازن يعيد لمصر مكانتها بالشكل الذى يليق بها، موضحا أن هذا التحرك لا يفتح الباب فقط لمزيد من العلاقات الجيدة مع مختلف دول العالم وإنما يلقى بظلاله على تعاون اقتصادى وتجارى مع أقطاب دولية هامة، لتساعد الدولة فى مختلف القطاعات.

وثمن عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، العلاقات الطيبة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى"شي جين بينج"، وتهنئة الرئيس المصرى لنظيره الصينى بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفترة جديدة، وهو ما يبلور حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي مع الصين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك كما أنها تأتي في إطار علاقات الصداقة القوية بين البلدين والقيادتين والشعبين.

وقال "الجندى" إن استقبال الرئيس السيسى عدد من كبار الصناع وأصحاب الشركات الصينية له مردود إيجابى للغاية على زيادة التعاون الصناعى والاقتصادى بين البلدين، وهو ما يشجع الاستثمار الصينى والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة، ويتيح فرصاً استثمارية جديدة فى ظل التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة وما قدمته مصر خلال السنوات الأخيرة من بنية تحتية تستطيع استقبال المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت "ليو زيشيانج" رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسئولين بالمجموعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وخلال اللقاء أكد رئيس الشركة الصينية أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.