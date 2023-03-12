شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الرى: أبحاث جديدة نجحت فى استخراج الغاز من ورد النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، صباح اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عصام محمد ياسين، وسيد نصر، بشأن عدم تفعيل دور وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في مكافحة ورد النيل بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من إهدار المياه.

وأكد النائب عصام ياسين، أن انتشار ورد النيل له أضرار عديدة منها احتواء هذا الورد علي ثعابين وبعض الملوثات، داعيا إلي قيام وزارتي الزراعة والري القيام بدروهما من أجل إزالة ورد النيل.

وأشار إلي ورد النيل له أضرارا عديدة منها استهلاك مياه النيل، مشددا على أهمية إزالة ورد النيل.

وعقب الدكتور عصام خليفة مدير هيئة الصرف بوزارة الري، قائلا إن ورد النيل يعوق المجاري المائية، مشيرا إلي أن هناك ميزانية للإنفاق على إزالة ورد النيل تقدر بـ 500 مليون جنيه سنويا.

وأوضح أن ورد النيل جاء لمصر أيام محمد علي، كنوع من الزينة لكن تبين أن له أضرارا كثيرة، فضلا عن أنه يتزايد سريعا.

وأشار إلي وجود بعض الإيجابيات في ورد النيل منها إزالة بعض الملوثات، مؤكدا أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن الحكومة تعمل على إزالة ورد النيل، مشيرا إلى أن محاربة ورد النيل ليست سهلة نظرا لانتشاره بشكل سريع.

وتطرق في حديثه إلي أن هناك فكر جديد للاستفادة من ورد النيل كاشفا عن أن مراكز البحوث نجحت في استخراج الغاز من ورد النيل، لكن العائد الاقتصادي غير كافي.

وأشار إلي أن هناك ابحاث أيضا لاستخراج نوعا من أنواع الخشب الخفيف من رود النيل، ولازالت التجارب قائمة، كما أيضا هناك ابحاث لاستخدامه كعلف للحيوانات.

ونهاية المناقشات أوصت اللجنة برئاسة هشام الحصري، بخطة وزارة الري المحددة لمكافحة ورد النيل وتأجيل مناقشة طلب الإحاطة.

وتساءل "الحصري" عن الخطوات التي تم استخدامها من قبل وزارة الري والزراعة لإزالة ورد النيل، مشيدا بالأبحاث التي كشف عنها مسئول وزارة الري لاستخراج الغاز من ورد النيل.