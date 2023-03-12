انت الان تتابع خبر إقامة حفل زفاف الأميرة إيمان مساء اليوم بقصر العاهل الأردني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يقوم التلفزيون الأردني الرسمي وقناة المملكة الفضائية، والمنصات الرقمية الرسمية، ببث فعاليات ومراسم الزفاف الذي من المتوقع أن يحضره 150 مدعوًا.

وكانت الملكة رانيا العبد الله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

بدوره هنأ الديوان الملكي الهاشمي، العائلة الملكية، بهذه المناسبة.