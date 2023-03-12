انت الان تتابع خبر السوداني: سنعمل على إنهاء ظاهرة سفر المواطن العراقي الى الخارج لغرض العلاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال زيارته الى محافظة البصرة وافتتاح مستشفى السياب التعليمي، أن "إكمال المستشفيات جزء من أولويات الحكومة، والقطاع الصحي يأتي في المقدمة من برنامج عملها"، لافتا الى ان "ورشة عمل تشكلت منذ شهرين بصلاحيات واسعة، وأثمرت جهودها عن إنهاء التكلؤ في المشروع وإنجاز المستشفى".وأضاف، "وضعنا خطة لإنجاز المشاريع المتلكئة، واليوم نفتتح واحداً من أهم المستشفيات المتلكئة منذ العام 2009"، مبينا، "قريبا سننفذ رؤية جديدة بتقديم الخدمة في قطّاع الصحة، وتتمثل بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات".

وتابع، "نعمل من أجل إنهاء ظاهرة اضطرار المواطن للسفر إلى خارج العراق من أجل العلاج، وتوفيره بدلاً من ذلك داخل البلد".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، وعدد من المشاريع الاستراتيجية.

وافتتح السوداني، مستشفى السياب التعليمي في محافظة البصرة.

ويضم مستشفى السياب، الذي تبلغ سعته (492) سريراً، والمتكون من ستة طوابق، جميع الخدمات والاختصاصات الطبية العامة كالباطنية والجراحة والأطفال والنسائية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والكسور والمفاصل، فضلاً عن مراكز تخصصية لأمراض الكلى، ومركز للأورام مع مُعجِّلات خطّية للعلاج الإشعاعيِّ، لخدمة محافظات المنطقة الجنوبية ومواطني محافظة البصرة.

بالإضافة إلى اشتمال المستشفى على مركز لقسطرة القلب، ومركز لعلاج الحروق ومركز للعلاج الطبيعي.

ويأتي افتتاح هذا المستشفى ضمن توجيهات السوداني، التي أكد فيها على إكمال المشاريع المتلكئة، كون المستشفى قد وُضع له حجر الأساس منذ سنة 2009، وتأخر إنجازه بسبب عقبات مالية وفنية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.