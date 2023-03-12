شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الحكومة العراقية يكشف عن نية حكومة بلاده الدعوة لعقد "مؤتمر إقليمي في بغداد قريب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن نية حكومة بلاده الدعوة لعقد "مؤتمر إقليمي في بغداد قريبًا لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية".

وقال السوداني، خلال افتتاحه اليوم مؤتمر العراق للمناخ في محافظة البصرة بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية ويستمر يومين، "إن الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وقد وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغيّر".

ودعا إلى أهمية متابعة كل ما يتعلق بتنفيذ الرؤية العراقية للعمل المناخي، وبصورة خاصة، مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهود الحفاظ على حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.

وأوضح أن مؤتمر العراق للمناخ جاء ليؤسس مرحلة جديدة لمواجهة الآثار الشديدة للتغيرات المناخية على العراق ذلك لأن التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة وشُحّ الأمطار وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي.

وذكر السوداني أن "أكثر من 7 ملايين مواطن عراقي تضررت مناطقهم من الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد وأكثر ما يُؤسف له الجفافُ الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة".