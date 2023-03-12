شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلدية مدينة أبوظبي يؤكدون أنهم جاهزين لاستقبال رمضان وعيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفعت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في قطاع خدمات البلدية - إدارة الصحة العامة، جاهزية المسالخ التابعة لها داخل جزيرة أبوظبي وخارجها على كل المستويات لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين من الذبائح خلال هذه الأيام.

وجهزت البلدية المسالخ التابعة لها لاستيعاب أكثر من 7000 ذبيحة يوميًا في أوقات الذروة ويمكن لكل مسلخ من المسالخ الآلية في أبوظبي والشهامة والوثبة استيعاب 1500 ذبيحة يوميًا من الماعز أو الغنم، و50 ذبيحة من الجمال والأبقار، أما مسلخ بني ياس فيمكنه استيعاب 2500 ذبيحة يوميًا في أوقات الذروة، ويرتفع العدد أيام العيد في المسالخ كافة.

ووفرت البلدية الكادر الطبي المؤهل بالأعداد المطلوبة في جميع المسالخ التي تتبعها لفحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى الأسواق وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر وفحصها قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة.

وخصصت البلدية المسلخ الآلي في أبوظبي ومسلخ الشهامة الآلي ومسلخ الوثبة الآلي ومسلخ بني ياس لاستقبال الجمهور وحددت ساعات العمل خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 6:00 مساءً، على أن يتم إغلاق شباك التذاكر عند الساعة 5:30 مساءً،

وعدا يوم الجمعة فسيتم الإغلاق عند الساعة 12:00 ظهرًا وإعادة الفتح الساعة 2:00 بعد الظهر، كما يمكن للجمهور طلب الذبائح عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية من جميع المسالخ الآلية.