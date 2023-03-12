شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج مختلفة تيسر شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار..نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أبرز 8 أسئلة حول تسهيلات منح الجنسية المصرية للأجانب"، استعرض خلاله 4 برامج مختلفة تيسر شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، والأجهزة الأمنية المراقب على تطبيق الشروط ولها حق الرفض، و4 ملاحظات توضح التسهيلات، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها، وهل يشترط أن تكون هذه المبالغ عن طريق تحويلات من الخارج؟ وما هي مميزات هذا القرار عما سبق بالنسبة للراغبين اكتساب الجنسية المصرية؟ كيف كان يتم منح الجنسية للأجانب قبل هذا القرار؟ ماهي الجهات المسؤولة عن منح الجنسية المصرية وفق لقانون الجنسية المصري وتعديلاته؟

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعديل بعض الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو العقارات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، أو وديعة أو كإيراد مباشر لا يرد، تتضمن تسهيلات كبيرة لتلك الشروط بشكل ملحوظ، بغرض جذب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، مما آثار العديد من التساؤلات حول آلية وكيفية اكتساب الجنسية المصرية وفق هذا القرار، وإليكم التفاصيل كاملة:

الأسئلة والإجابات الشائكة حول تسهيلات منح الجنسية المصرية للأجانب.. 4 برامج مختلفة تيسر شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.. والأجهزة الأمنية المراقب على تطبيق الشروط.. و4 ملاحظات توضح التسهيلات

برلمانى