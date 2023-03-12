انت الان تتابع خبر التخطيط تعلن اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على اعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي عام ١٩٨٧، وتم تحويله الى ناحية".وأضاف، أن "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف اعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الادارية، فضلا عن تقييم دراسات الجدوى وفق ابعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من امكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان".

وأشار الهنداوي الى ان "قرار اعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٠ المتضمن ازالة الاثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام ١٩٨٧"، مبينا ان "القضاء المعاد استحداثه (مندلي) أُعطي الرمز (٢١٠٨٢) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعا لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي".