انت الان تتابع خبر العدوان "الإسرائيلي" يواصل ضرب سوريا.. إصابة 3 عسكريين بهجوم جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرها العسكري إنه في حوالي الساعة 15: 7 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم نفذ الجانب الإسرائيلي "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".وبينت "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، لكن الهجمات أدت إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.