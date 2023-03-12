انت الان تتابع خبر البصرة.. توضيح أمني بشأن حجز الدراجات النارية وتغريم أصحابها مالياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مواقع التواصل تداولت مقطعاً فيديوياً لحجز بعض الدراجات النارية وتغريمهم مبلغ 200 ألف دينار عراقي".

وأضافت، أن "هذا الاجراء هو وفق امر جزائي من قبل القضاء اذ ان هذه المخالفة وفق المادة (32) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 لذلك اقتضى التوضيح".

