انت الان تتابع خبر العراق والمغرب يبحثان أهمية التعاون في مجال القانون الدستوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحكمة الاتحادية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عبود استقبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وبحث معه دور المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة اختصاصاتها الحصرية".

وأضاف، أن "اللقاء شهد التباحث حول أهمية التعاون بين البلدين في مجال القانون الدستوري".



واتم البيان: "حضر اللقاء وزير العدل العراقي خالد شواني".