انت الان تتابع خبر للمرة الثانية.. إصابة رئيس الإكوادور بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان، إن الرئيس لاسو أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، مبيناً أن الرئيس سيواصل العمل من بعد لحين انتهاء فترة المرض.

وأضاف، أن حالة لاسو الصحية جيدة وسيظل في العزل لمدة أربعة أيام وفقا للتوصيات الطبية.



وكان رئيس الإكوادور، أصيب لأول مرة بالفيروس في يونيو/حزيران 2022.