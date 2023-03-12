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للمرة الثانية.. إصابة رئيس الإكوادور بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان، إن الرئيس لاسو أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، مبيناً أن الرئيس سيواصل العمل من بعد لحين انتهاء فترة المرض.

وأضاف، أن حالة لاسو الصحية جيدة وسيظل في العزل لمدة أربعة أيام وفقا للتوصيات الطبية.


وكان رئيس الإكوادور، أصيب لأول مرة بالفيروس في يونيو/حزيران 2022.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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