شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد قيادة فاجنر.. "طباخ بوتين" يطرق أبواب رئاسة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فجر يفجيني بريغوجين، رئيس شركة "فاجنر" للأمن الروسية (خاصة)، مفاجأة بإعلانه اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة في أوكرانيا العام المقبل.

بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في رسالة مصورة السبت إنه "سيترشح ضد الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي وسلفه بيترو بوروشينكو".

ويعرف عن رئيس شركة فاجنر السخرية من خصومه.

ويواجه بريغوجين (61 عاما) انتقادات شديدة بعد نشر "إعلانه المهم" عبر رسالة مصورة اليوم السبت.

ولعل بريغوجين كان يشير إلى أن روسيا ستسيطر على كامل الأراضي الأوكرانية قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في أوكرانيا عام 2019، وفاز فولوديمير زيلنيسكي فيها بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، تنتهي العام المقبل 2024.

واعترف بريغوجين، المعروف إعلاميا باسم "طباخ بوتين"، في بداية الرسالة المصورة بأن الفساد منتشر في بلاده، لكنه قال إنه "سيأخذ معارفه الفاسدين إلى القبر".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتلعب "فاجنر" دورا كبيرا في تلك الحرب.

وأشاد بريغوجين، في يناير/كانون الثاني الماضي، بفاعلية قواته في أوكرانيا، مشددا على "استقلالها" وخضوعها لـ "انضباط شرس".

وأكد بريغوجين أن عناصره متمرسون في القتال و"يحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة"، لأنّهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.

وشهدت الفترة الماضية انتقادات متتالية وجهها زعيم مجموعة فاجنر العسكرية للقيادة العسكرية بموسكو وسط معارك مستمرة، الأمر الذي يمكن أن يخلق أزمة بالجبهة الروسية.

وجدد بريغوجين انتقاداته لنقص الذخائر، وعزا التأخير في تسليمها لمقاتليه على الجبهة في شرق أوكرانيا إلى "خيانة" محتملة.