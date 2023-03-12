شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتسمم.. مقتل 10 من طالبان جنوبي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 10 من عناصر طالبان مصرعهم في مدينة "ناوه" بإقليم هلمند، بعد تناول طعام مسمم، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية مستقلة.

وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز"، مساء السبت، إن "الحادثة وقعت الليلة الماضية في ثكنة عسكرية بمنطقة "سرخودز" التابعة لمدينة ناهو بإقليم هلمند"، مضيفة أن "الأشخاص الذين سمموا عناصر طالبان هؤلاء استولوا على أسلحة ومعدات الثكنة العسكرية لطالبان".

لقي 10 من عناصر طالبان مصرعهم في مدينة "ناوه" بإقليم هلمند، بعد تناول طعام مسمم، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية مستقلة.

وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز"، مساء السبت، إن "الحادثة وقعت الليلة الماضية في ثكنة عسكرية بمنطقة "سرخودز" التابعة لمدينة ناهو بإقليم هلمند"، مضيفة أن "الأشخاص الذين سمموا عناصر طالبان هؤلاء استولوا على أسلحة ومعدات الثكنة العسكرية لطالبان".