شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيط عن الاتفاق السعودي الإيراني: يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار إقليميا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصلت ردود الفعل المرحبة بالاتفاق السعودي الإيراني الذي تم التوصل له أمس برعاية صينية.

فقد أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بالاتفاق بين السعودية وإيران.

واعتبر أبو الغيط أن الاتفاق هو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة قد تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار إقليميا.

وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "الاتفاق بين السعودية وإيران ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات، وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليميا".

وأشاد أبو الغيط بجهود الصين والعراق وسلطنة عمان في التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلا إن "جهود الصين والعراق وسلطنة عمان في هذا الإطار مشكورة وتستحق التنويه".

والجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران التوصل إلى اتفاق برعاية صينية، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، إثر إعدام المملكة رجل دين شيعيا معارضا.