شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تتحدث عن خسائر روسية فادحة في باخموت خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد السبت إن أكثر من 500 جندي روسي لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال 24 ساعة في معركة مدينة باخموت الشرقية.

وتقاتل قوات مؤيدة لموسكو منذ شهور من أجل السيطرة على باخموت في منطقة دونباس الشرقية. ويعترف كلا الجانبين بخسائر كبيرة ويصعب التحقق من الأرقام الدقيقة.

وقال شيريفاتي إن الروس شنوا 16 هجوما خلال 24 ساعة، مع وقوع 23 اشتباكا في باخموت.

وأضاف لمحطة تلفزيون البرلمان الوطني "قُتل خلال المعركة 221 من أفراد العدو وأصيب 314 بجروح متفاوتة".

ولم يتضح من تصريحات شيريفاتي ما إذا كانت تلك الخسائر وقعت يوم الجمعة أو خلال آخر 24 ساعة.

كما لم يتسن التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن.