شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: الاتفاق مع السعودية "خطوة مهمة" لمصالح الشعبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الخارجية الإيرانية، مساء السبت، إن الاتفاق مع السعودية "خطوة مهمة" لتأمين مصالح الشعبين ودول أخرى في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق، الذي جرى إبرامه يوم الجمعة الماضي مع المملكة العربية السعودية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية الصين، "خطوة مهمة" لتأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الحكومة الإيرانية أثبتت أنها مستعدة لتوظيف الفرص والإمكانات الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار الشامل"، مضيفة أن "سياسة إيران الخارجية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي خطت خطوة مهمة نحو تطبيق مبدأ السياسة المتوازنة والتعاون الذكي"، وفق نص البيان.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن "حكومة رئيسي أثبتت عبر اتفاق بكين لاستئناف العلاقات مع السعودية أن "لديها إرادة حقيقية وجادة لتحقيق مصالح الشعب الإيراني".

وأضاف البيان: "نتيجة لمفاوضات مكثفة وبراغماتية، وضع اتفاق بكين العلاقات بين إيران والسعودية على المسار الطبيعي"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق بين البلدين كشف عزم إيران لتأمين مصالح الإيرانيين والأصدقاء والجيران في المنطقة".

وأثنى البيان الإيراني على جهود الصين في إبرام هذا الاتفاق، مشيدًا بدور العراق وسلطنة عمان لتحقيق الاتفاق بين طهران والرياض.

ويوم الجمعة، أعلنت السعودية وإيران بوساطة من الصين الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية، وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبا لإعادة فتح سفارتيهما بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لنحو سبع سنوات.

ولاقت هذه الخطوة ترحبيًا عربيًا ودوليًا بشأن استئناف العلاقات بين البلدين.