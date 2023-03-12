الدول لا تستطيع القضاء عليه بنسبة 100%.. عمرو أديب يكشف معلومات هامة عن الإرهاب في سيناء

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب، إن العمليات الإرهابية في العريش ورفح لم تنتهِ بعد بشكل كامل؛ لأن الدول لا تستطيع القضاء على الإرهاب بنسبة 100%، لكنه أكد تحقيق مصر نتيجة جيدة بهذا الملف.

وأوضح "أديب" خلال برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، أن الأوضاع في مصر الآن، أفضل مقارنة بالوضع منذ 6 سنوات.

وتابع: "أحترم القوات المسلحة المصرية والجيش المصري وتضحياته وعرقه وتعبه، نحن لا نرى النار والعذاب الذي عاشه هؤلاء الناس، ، مضيفا: "الطبيعة التي عاشها أبطال الجيش المصري في سيناء صعبة ومؤلمة".