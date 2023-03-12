شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بمبادرة كتف فى كتف: رسالة طمأنة للأسر الأكثر احتياجا قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نواب بالمبادرة الخيرية التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الخيرية "كتف في كتف"، تنفيذا لتوجيهات الريئس عبد الفتاح السيسى، ووصفت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادرة كتف في كتف بأكبر عمل خيري لتوزيع 5 ملايين كرتونة غذائية تفيد ما يقرب من 20 مليون مواطن قبل شهر رمضان المبارك".

وأكدت" الجمال" إن مبادرة كتف في كتف برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تستهدف دعم المواطنين بشكل مباشر في المحافظات، مشيرة إلى أن اضطلاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدورها أمر فى غاية الأهمية، وتمثل تلك المبادرة مبدأ التكافل بين أبناء الوطن ودعم الأكثر احتياجا خاصة قبيل استعداد شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن إطلاق مبادرة" كتف في كتف "خاصة في هذا التوقيت، يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، التي هي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وبدوره أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية من خلال مبادرة "كتف فى كتف" بهدف توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك، تجسيد مهم لتعبئة وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعي، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع، والتفاعل مع احتياجاته الحالية لدعم البسطاء ومحدودي الدخل بمساندتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط موجة التضخم العالمية.

وأضاف "عمار"، أن هذا الحدث الخيري الأكبر والمنتظر الكشف عن المزيد من تفاصيله في ستاد القاهرة الدولي، يأتي في توقيت دقيق، نتاج ما يواجهه الشارع المصري من أعباء بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يتطلب فيها إعلاء روح التعاون والتكاتف المجتمعي لتجاوزها وتخفيف حدة آثارها على الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل بسد احتياجاتهم الاستهلاكية، إذ تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تكثيف الدعم والمساندة لأهالينا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يخدم صالح المواطن البسيط.

واعتبر عضو مجلس النواب، أنها تستكمل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى في تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل، بما تسعى إليه المبادرة لأن يضم الصندوق السلع اللازمة لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، مؤكدا أن التحالف يقوم على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفي جميع المجالات، باهتمام ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "عمار"، إلى أهمية تلك المبادرة لضمان التدخل الفورى في حماية الفئات الأكثر استحقاقا وتحقيق عائد أكبر بزيادة عدد المستفيدين في الحصول على المساعدات الغذائية، والذين تضرروا من آثار الأزمة العالمية الراهنة، بناء على قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع الحكومة تضمن عدم التكرار، داعيا مختلف فئات الشعب المصري للمشاركة والاصطفاف لاستدعاء روح التكاتف والتلاحم في ظل الوضع الراهن لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في تخطي الأعباء الحالية دون تهديد لأساسيات الحياة الكريمة للمواطن.