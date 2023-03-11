شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف السر وراء الفوز الصعب أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، السر وراء الانتصار الصعب أمام مضيفه كريستال بالاس، بهدف نظيف مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "من خبرتي في كل مرة نأتي إلى هنا تكون المباراة صعبة للغاية، دائمًا ما أفكر في كم هم جيدون، نعاني دائمًا لمحاولة تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "هم يملكون أسلحة زاها وأوليس وإيزي، ويشكلون خطرًا كبيرًا، وبالتالي الأمر يتعلق بالصبر، سيحاولون إهدار الوقت وعلينا التقدم للأمام".

وتابع: "كل شيء أسعدني، فقدنا الهجمات المرتدة بعض الشيء وهذا ليس سهلًا، فهم يدافعون بـ6 لاعبين داخل المنطقة، وإيرلينج هالاند يراقبه لاعبان، وهناك لاعب مخصص لجوندوجان، وبالتالي كان لزامًا علينا التحلي بالصبر".

واستطرد: "الفرق تدافع بعمق كبير أمام هالاند، جوليان ألفاريز مهم للغاية ونحتاج إليه في المنتصف وكانت لديه فرصة، جوندوجان لاعب استثنائي وتحصل على ركلة جزاء، وقام هالاند بالباقي".

وأردف: "جواو كانسيلو رحل ولا نملك أظهرة، لدينا كايل ووكر وسيرجيو جوميز فقط، نلعب بأربعة قلوب دفاع ونتمتع بالصلابة، وهذا سبب دفاعنا بصورة جيدة".

واختتم: "آرسنال في مسيرة رائعة، لكن نحن لا نزال في السباق، وعلينا القيام بكل شيء، ونأمل أن نعيش في ملعب الاتحاد يومي الثلاثاء والسبت واحدة من أفضل الليالي"