شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يضع خطة خطف نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي وضع خطة من أجل خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد تشيلسي مع البرتغالي جواو فيليكس من صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحتى نهاية الموسم الجاري، ولا يملك أحقية الشراء.

وأكدت صحيفة "ريكورد البرتغالية"، أن نادي تشيلسي ينوي التواصل مع أتلتيكو مدريد، للتفاوض حول شراء فيليكس نهائيًا، في الموسم الجديد.

وتابعت: "على الرغم من أن تشيلسي لم يتفاوض مع فيليكس حتى الآن بشأن ضمه نهائيًا، لكن النادي يعتزم عدم تركه يعود إلى مدريد مرة أخرى".

وينوي تشيلسي تقديم عرض بقيمة 90 مليون يورو، لضم فيليكس نهائيًا، بينما يشترط أتلتيكو مدريد الحصول على 127 مليون يورو لتركه يرحل.