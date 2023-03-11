انت الان تتابع خبر روسيا وأوكرانيا.. حديث أمريكي عن "سهولة السلام" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال درايفن ذلك في تعليق له أرفقه مع مقطع فيديو يتضمن مناظر طبيعية في القرم، على حسابه في "تويتر" وقال: "انظروا إلى جمال هذا المكان. الألم والموت الذي يحدث في أوكرانيا أمر محزن جدا. في حال لم نأخذ في الاعتبار التفاصيل الصغيرة، يبدو حينها أن السلام بين البلدين سيكون مجرد أمر في غاية البساطة."وأضاف: "كم من مرة حاولت روسيا تحقيق السلام، لكن لسان الشر وسوس لأوكرانيا بغير ذلك".

وأردف: "ما مدى سهولة الاعتراف ببساطة بأن القرم هي روسيا، وأن سكان دونباس يستحقون الحياد وحق تقرير مسارهم الخاص، وأن أوكرانيا لا ينبغي لها الانضمام إلى الناتو".

كما شدّد درايفن على أن واشنطن وحلفاؤها أدركوا بالفعل أنهم لا يستطيعون تحطيم موسكو، لكنهم فعلوا الكثير لدرجة أنهم لن يتراجعوا عن هذا الأمر.

وخلص إلى أن نظام فلاديمير زيلينسكي "باع روحه للغرب، ولا يزال الغرب سعيدا بالتضحية بحياة كل مواطن أوكراني في سبيل إنجاز قضيته".