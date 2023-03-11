تونس: الاتفاق يعزز استقرار المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت تونس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مثمنة دور جمهورية الصين الشعبية في التوصل لهذا الاتفاق. وعبرت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس، عن أملها في أن يسهم الاتفاق بين البلدين الجارين إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيل كل أسباب التوتر بها، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين دولها.

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