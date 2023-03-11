الرئاسة المصرية: نقدر توجه المملكة لإزالة التوتر

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان « تقدر مصر هذه الخطوة المهمة، وتثمن التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد لإزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكد المتحدث أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي، إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة.
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