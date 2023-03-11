ملف الأسرى يتصدر مفاوضات الشرعية والحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق السعودي الإيراني لعودة العلاقات الدبلوماسية، بدأت في مدينة جنيف بسويسرا أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ملف الأسرى والمحتجزين، والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الحوثي.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل «إن الوفد الحكومي الذي يضم 6 مفاوضين، سيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بدءا من أمس لمدة 11 يوما، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين».

وجدد فضائل حرص الحكومة على إطلاق كل المختطفين والأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم، منوها لأن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، أصدروا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق كل المختطفين والأسرى.

في السياق قالت جماعة الحوثي «إن وفدها التفاوضي المعني بملف الأسرى توجه الخميس، إلى جنيف للانخراط في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا حول هذا الملف الإنساني المتعثر منذ سنوات، وأعرب رئيس وفد الحوثيين المعني بملف الأسرى عبدالقادر المرتضي عن أمله في أن تكون هذه الجولة التي تستمر أسبوعين حاسمة».

وأعلنت الأمم المتحدة مطلع أغسطس الماضي عن توافق الأطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.

إلى ذلك طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين منذ سنوات وإنهاء معاناتهم، مشددة على ضرورة إعطاء ملفهم الأولية في مفاوضات جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقالت النقابة في بيان لها إنها تتابع بقلق الأوضاع المتدهورة للصحفيين المختطفين في سجون الحوثي.

من جهة أخرى أعلنت بعثة أممية ارتفاع ضحايا الألغام من المدنيين في الحديدة غرب اليمن، بنسبة 30% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2022.

وقال البيان إنه تم رصد 21 ضحية من المدنيين، سقطوا بانفجار ألغام في محافظة الحديدة خلال فبراير الماضي، وأن من بين هؤلاء الضحايا 12 قتيلا و9 جرحى.

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