حزب الشيطان يعاود الانتشار في البوكمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بعودة حزب الشيطاني اللبناني المسمى (حزب الله) وميليشيات أخرى، إلى مواقعها ونقاطها في مدينتي البوكمال والميادين، في ريف دير الزور الشرقي.

ووفق ما نشره المرصد على موقعه الالكتروني، جاء ذلك عقب انسحابهم في النصف الأول من فبراير الماضي، حيث عاد حزب الله اللبناني وميليشيات «فاطميون» الأفغانية، إلى مواقعهم في منطقة المربع الأمني بمدينة الميادين.

وطبقا للمرصد، عاد حزب الله اللبناني إلى مواقعه في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، نظرا لما تشكله المدينة من أهمية استراتيجية بارزة للحزب، حيث تعد المعابر بين العراق وسوريا هناك شريان حياة لهم.