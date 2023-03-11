شكرا لقرائتكم خبر حزب الشيطان يعاود الانتشار في البوكمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفق ما نشره المرصد على موقعه الالكتروني، جاء ذلك عقب انسحابهم في النصف الأول من فبراير الماضي، حيث عاد حزب الله اللبناني وميليشيات «فاطميون» الأفغانية، إلى مواقعهم في منطقة المربع الأمني بمدينة الميادين.
وطبقا للمرصد، عاد حزب الله اللبناني إلى مواقعه في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، نظرا لما تشكله المدينة من أهمية استراتيجية بارزة للحزب، حيث تعد المعابر بين العراق وسوريا هناك شريان حياة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الشيطان يعاود الانتشار في البوكمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.