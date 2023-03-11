الصدر يجمد نشاطه في ديالي العراقية

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وقال في بيان «نعلن عن تجميد عمل سرايا السلام ولا يحق لأحد أيا كان أن يتكلم باسم السرايا، كما يعد من الآن حتى التيار في محافظة ديالي مجمدا وإلى إشعار آخر».
ويأتي هذا القرار على خلفية الاضطرابات الأمنية وأعمال العنف التي تشهدها محافظة ديالي شمال شرق بغداد.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الأسبوع الماضي إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية لضبط الأمن في محافظة ديالي، كما أمهل جميع القيادات الأمنية في محافظة ديالى مدة أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة.
وقتل 8 مدنيين وأصيب 3 آخرون مؤخرا في هجوم نفذته الجماعات مسلحة بالأسلحة الرشاشة تبعه انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالي، كما سبقته حادثة اغتيال طبيب عراقي برصاص مسلحين.
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