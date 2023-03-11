شكرا لقرائتكم خبر مفتي موريتانيا: هدية الملك سلمان جاءت في وقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المفتي العام لموريتانيا الشيخ أحمد ولد المرابط أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من المصاحف الشريفة هي هدية معتادة من القيادة السعودية ليست لموريتانيا فحسب ولا لدول غرب أفريقيا بل هي هدية لكل المسلمين بالعالم وجاءت بهذه الكمية الكبيرة بالوقت المناسب للشعب الموريتاني.

جاء ذلك في تصريح للمفتي الموريتاني عقب تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتي باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية لنظيرتها يوم أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال ولد المرابط «نشكر الله ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على جهودهما الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما نشكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف للبلاد التي وزعت فيها المصاحف ومن ضمنها بلادنا جمهورية مورتانيا والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة التي ستكون معينة للجميع على قراءة وتدبر هذا الكتاب العظيم لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وجدد المفتي أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب تزامنا مع شح في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية مورتانيا لتسد الحاجة والنقص في عدد المصاحف، سائلا الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، كما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها.