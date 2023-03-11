شكرا لقرائتكم خبر قيس سعيد: سيكون لتونس سفير لدى دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيكون لتونس سفير معتمد لدى دمشق، دون تحديد موعد لذلك.

وعد خلال لقاء بقصر قرطاج مع وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، نشر في مقطع فيديو على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فيس بوك، أنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق، وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس.

وأضاف أن مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية، ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري».

وأكد سعيد أن تونس لن تقبل بأن تقسم سوريا إلى أشلاء، كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول.